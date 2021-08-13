شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يبدأ جولة إلى جيبوتي وإثيوبيا والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى جيبوتي، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس وحتى 24 أغسطس الجاري.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أن المبعوث الخاص فيلتمان سيلتقي كبار المسؤولين في الدول الثلاث لمناقشة فرص الولايات المتحدة المتاحة لتعزيز السلام ودعم استقرار وازدهار القرن الأفريقي.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أمريكيا خاص للقرن الأفريقي في أبريل الماضي للتأكيد على التزام الإدارة الأمريكية بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي.