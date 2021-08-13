شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات جندي أردني في القدس بفلسطين تعود إلى عام 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر عُمال التنقيب في منطقة تل الذخيرة، في مدينة القدس، على رفات جندي أردني تعود إلى عام 1967، وبجواره خنجر وأعيرة نارية وساعة وبعض الممتلكات الشخصية الأخرى.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، وفقًا لما أرودته وكالة قدس برس، أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تتابع خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني في القدس المحتلة.

يرجح أن الرفات يعود لجندي استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس، خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب يونيو عام 1967.