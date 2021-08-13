شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 51 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدى إلى جريان السيول، أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً ، وفى البحرين الطقس حاراً ورطباً أحياناً مع بعض السحب ، والعظمى فى الكويت 51 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدى إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير),كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, فى حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 15-40كم ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-32كم ساعة تتحول مساء إلى شمالية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومي- ان الموج الخليج العربى سيكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثانى عند الساعة 04:03 و الجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثانى عند الساعة 22:01.. و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثانى عند الساعة 01:30 و الجزر الاول عند الساعة 19:19 والجزر الثانى عند الساعة 07:01.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 46 32 85 20 دبى 42 33 85 20 الشارقة 43 29 85 20 عجمان 41 31 85 20 أم القيوين 42 28 85 20 رأس الخيمة 42 28 80 20 الفجيرة 36 31 85 20 العين 47 33 65 15 ليوا 48 30 70 20 الرويس 45 30 80 20 السلع 45 31 85 20 دلما 39 31 80 20 طنب الكبرى 40 32 80 20 طنب الصغرى 40 32 80 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً أحياناً مع بعض السحب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 15%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 51 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .