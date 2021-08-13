شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف: سنواصل بحث تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف نجيب ميقاتى، أنه سيتابع بحث تشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب لميقاتى عقب لقائه برئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ تكليف ميقاتى بتشكيل الحكومة فى السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وأضاف ميقاتى أن لقاء اليوم شهد استكمال البحث فى تفاصيل تشكيل الحكومة دون الإدلاء بأى معلومات أو تفاصيل.

وفى السياق ذاته، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، إن أمور تشكيل الحكومة تسير بالمسار الصحيح، مؤكدًا أن هناك مسودة حكومية تم التوصل إليها ويجري النقاش على أساسها.

يعد اللقاء هو السابع بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف منذ الاستشارات النيابية الملزمة في 26 يوليو الماضي والتي أسفرت عن تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال آخر لقاء بينهما الأسبوع الماضي، أكد ميقاتي أن أمور تأليف الحكومة أصبحت في خواتيمها، موضحًا أن ما يتردد في وسائل الإعلام اللبنانية حول تعثر مشاورات التشكيل بينه وبين رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة.

يعد ميقاتي ثالث رئيس حكومة مكلف خلال عام منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين قبله وهما السفير مصطفى أديب سفير لبنان في ألمانيا والنائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل؛ إثر خلافات حالت دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، فيما ظلت البلاد في فراغ حكومي منذ استقالة دياب.