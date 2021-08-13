شكرا لقرائتكم خبر عن نورى المالكى يدعو أمريكا والمجتمع الدولى لدعم العراق فى إجراء انتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكى، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى لدعم العراق فى إجراء انتخابات شفافة نزيهة.

وذكر مكتب المالكى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الأخير التقى، بمكتبه، السفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تولر؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة، فضلًا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الحوار وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجى المبرمة بين البلدين عام 2008، وصولا إلى شراكة استراتيجية فى مختلف المجالات، تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأوضح أن العراق يعيش اليوم أجواء الاستعدادات لخوض غمار الانتخابات، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى لدعم العراق فى إجراء انتخابات شفافة نزيهة تجرى فى موعدها المقرر.

من جهته، أكد السفير الأمريكى لدى العراق - خلال اللقاء - استمرار التعاون بين بلاده والعراق فى مختلف المجالات، إلى جانب دعمه فى إجراء انتخابات حرة عادلة تضمن مشاركة واسعة من الشعب العراقي.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة".