شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسى يدعو 46 تلميذًا سوريًا لزيارة موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن دعوة 46 تلميذًا سوريًا يدرسون اللغة الروسية لزيارة موسكو بدعوة من وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو.

وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه من المقرر نقل مجموعة من تلاميذ المدارس السورية من سوريا إلى موسكو على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأضاف البيان:" أن هؤلاء الأطفال يأتون بدعوة من وزير الدفاع الروسى للتعرف على التاريخ الروسى والتقاليد والثقافة ومعالم العاصمة الروسية".

يُذكر أن هؤلاء التلاميذ - الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاما - من محافظات دمشق وحمص وحماة ودرعا والسويداء وطرطوس واللاذقية، وسيزورون مبنى الكرملين بموسكو والمتحف المركزى للحرب الوطنية العظمى، كما سيزورون حديقة الحيوانات وعدد من المعالم الأخرى فى العاصمة الروسية.

وفى سياق مختلف، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تسليم الجهات السورية كمية من اللقاح الروسى"سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد ـــ 19).

وأضافت الوزارة - في تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "جرت في مطار دمشق الدولي مراسم تسليم 250 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي، ومليون اختبار للتشخيص المختبري لعدوى فيروس كورونا، إلى الجانب السوري"، مؤكدة أنه أثناء عملية التسليم، تمت مراعاة جميع المتطلبات الإلزامية لنقل وتخزين اللقاحات واختبارات تفاعل البوليميراز المُتسلسل، باستخدام حاويات حرارية خاصة وتم نقل الشحنة على متن طائرة من طراز "Il-76" تابعة لقسم النقل في القوات الجوية الروسية.

وترأس الوفد الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، والذي يترأس أيضا مكتب التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا.

ويضم الوفد الروسي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فيدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.