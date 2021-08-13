شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تطلق حملة لتطعيم 300 ألف شخص ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، إطلاق حملة لتطعيم 300 ألف شخص ضد فيروس (كورونا) فى نواكشوط تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

وأشارت الوزارة -فى بيان- إلى أن الحملة التى أطلقها وزير الصحة الموريتانى الدكتور سيدى ولد الزحاف تستهدف زيادة أعداد المتلقين للقاح من خلال توسيع دائرة المستهدفين بها؛ لتشمل جميع المواطنين والمقيمين البالغين من العمر 18 عامًا فيما فوق.

وأوضحت أنها افتتحت عشرات المراكز لحملة التطعيم، كما نشرت 351 فريقًا طبيًا فى محافظات موريتانيا الخمسة عشر تم تزويدها بالمتطلبات اللوجستية الضرورية للعمل من وسائل نقل ومواصلات وألواح إلكترونية لتخزين المعلومات، ولفتت إلى أن عملية التطعيم لا تزال ضعيفة وأنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تطعيم 5355 شخصًا ليصل إجمالى عدد الذين تلقوا اللقاح فى البلاد إلى 225 ألفًا و861 شخصًا.

وحصلت موريتانيا خلال الأيام الماضية على أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح (جونسون أند جونسون) الأمريكي.

فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، فى بداية أغسطس، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 196909 أشخاص، مشيرة إلى أن 586 شخصا تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة.



وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تلقت دفعة جديدة من لقاح "جونسون أند جونسون" تبلغ 302400 جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" الدولية لإتاحة اللقاحات للدول محدودة الدخل.



وتقول الحكومة الموريتانية إن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأن نسبة تلقي اللقاح ما تزال ضعيفة إذ لم تتجاوز 8 في المائة فقط.