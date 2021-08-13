شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال فى المغرب بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يهز إقليم الدريوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على بمقياس ريختر، بإقليم الدريوش، بحسب موقع "هسبريس".

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد فى بيان لها أن هذه الهزة التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة التاسعة و35 دقيقة و22 ثانية بالتوقيت المحلى.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 22 كلم، عند التقاء خط العرض 35.557 درجة شمالا، وخط الطول 3.661 درجة غربا.

والشهر الماضى، سجلت المغرب هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر، فى إقليم الدريوش فى منطقة الريف المغربية.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد الوطنى للجيوفيزياء، أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش، وقد وقعت عند منتصف النهار و 40 دقيقة وفق توقيت غرينتش.

وأضافت أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.556 درجة شمالا وخط الطول 3.610 درجة غربا.