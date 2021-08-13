شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أفضل طريقة لتنزيل الفيديوهات من «يوتيوب» ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، اسهل طريقة لتنزيل الفيديوهات من موقع “يوتيوب” أو من أي مواقع أخري. وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من خلال تحميل هذاالبرنامجيمكنك تحميل الفيديوهات . وأشار إلى أنه من خلال تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر يمكن بسهولة تنزيل الفيديوهات بجودة عالية وكذلك تنزيلها بالصوت بدون صورة .

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