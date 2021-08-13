شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تتسلم 500 ألف جرعة من "سينوفارم" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، وصول طائرة من الصين محملة بدفعة من اللقاحات (٥٠٠ ألف جرعة ) وهى الشحنة الثالثة المقدمة من الصين؛ دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسلم الشحنة بحضور القائم بالأعمال الصينى جيان فانغنينغ والوفد المرافق، مثمنة جهود الصين الصديقة وكافة الدول والجهات التى تقدم الدعم لتجاوز أزمة كورونا.

ويو الثلاثاء الماضى، سجلت العراق 9 آلاف و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9 آلاف و926 شخصا للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العراقية- فى بيان - أن حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 66 حالة فى عموم محافظات البلاد، لافتة إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 72ألفا و417".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان، تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة فى بيان - إن "المختبرات الطبية سجلت خلال آخر 24 ساعة الماضية فى إقليم كردستان 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تراجع ملحوظ عن الذى سبقه والذى بلغ فيه أعداد المصابين أكثر من 2500 حالة".

كشفت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، فيما أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.