شكرا لقرائتكم خبر عن «طالب ثانوية» يتعرض لعملية احتيال بقيمة 3 ملايين ريال لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى حمد الكلثم، الخبير الاقتصادي والمتخصص في تنمية القطاع غير الربحي، قصة تعرض أحد أقاربه “طالب ثانوي” لعمليات احتيال والاستيلاء على 3 ملايين ريال من قبل مقيمين

وقال الكلثم، في حلقة برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن هذا الطالب كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمين فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع وفتح سجل تجاري باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه فقط دون بذل أي مجهود”.

ويبدو أن أحلام الثراء السريع راودت الطالب، وبالفعل أقدم على فتح سجل تجاري باسمه، وقام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقوا معه، وصار نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين.

واستطرد حمد الكلثم بقوله: “اكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالان قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته”.

وختم الكلثم بقوله “إن عددا كبيرا من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن، فيما تعرضت والدته للإعياء بسبب ما حدث لابنها”.