غوغل تمنح مستخدمي Meet مزايا وخيارات جديدة‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

أجرت شركة غوغل تطويرات وتحسينات على خدمة Google Meet تمنح مستخدمي هذا التطبيق مزايا وخيارات جديدة تسهل عليهم الاستفادة من التطبيق.



ومن المقرر طرح التغييرات عبر الويب وأندرويد اعتبارا من 16 أغسطس وعبر نظام التشغيل iOS اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

وسمحت غوغل لجميع المستخدمين الآن بتعيين ما يصل إلى 25 مضيفا مشاركا لكل اجتماع، يتمكنون من الوصول إلى عناصر تحكم المضيف.