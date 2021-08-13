اخبار الخليج

قصف يستهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية شمالي العراق

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن 3 إلى 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية للقوات التركية في منطقة زلیكان قرب ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

© REUTERS / AKO RASHEED

وأكد المصدر، أن الصواريخ سقطت في أطراف القاعدة الواقعة على جبل باشيك دون خسائر بشرية أو مادية.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.

وتوجه العراق إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن في عام 2016 لإجبار تركيا على احترام السيادة العراقية، وإنهاء الاحتلال التركي القريب من نينوى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا