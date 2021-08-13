الدفاع التركية تعلن مقتل جندي في قصف استهدف قواتها العسكرية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول التركية، إنها ردت فورا على الهجوم الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى مقتل الجندي جندي، مضيفة أنه "تم تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" في حصيلة أولية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بأن قصف مدفعي استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن 3 إلى 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية للقوات التركية في منطقة زلیكان قرب ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

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وأكد المصدر، أن الصواريخ سقطت في أطراف القاعدة الواقعة على جبل باشيك دون خسائر بشرية أو مادية.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.

وتوجه العراق إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن في عام 2016 لإجبار تركيا على احترام السيادة العراقية، وإنهاء الاحتلال التركي القريب من نينوى.