شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» تحتفي بتخريج 1590 خاتمة للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” بتخريج 1590 خاتمة للقرآن الكريم للعام الهجري الماضي 1442هـ. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن الهذلول أن الخطة المقررة كانت تخريج 1300 خاتمة وأثمرت جهود الإدارات النسائية بالجمعية والتناغم في العمل بين مراكز الإشراف والمدارس النسائية، بتحقيق هذا العدد من الخاتمات لكتاب الله الكريم.

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