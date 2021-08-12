البيان الختامي لمباحثات الدوحة يدعو إلى وقف العنف وبناء الثقة في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - كابول - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي للاجتماع: "أجمع المشاركون على ضرورة حث الحكومة وطالبان على تعجيل عملية السلام بناء على أسس المفاوضات، وقيام الجانبين باتخاذ خطوات لبناء الثقة، ووقف العنف والهجمات بشكل فوري".

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وتابع البيان: "يدعو المشاركون إلى آلية لتقديم حكومة تمثيلية، واتفقوا على أهمية عدم اتخاذ أفغانستان بمثابة قاعدة تهدد أمن الدول الأخرى".

والتزم المشاركون بأهمية المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان عقب التسوية وعبروا عن دعمهم لجهود دولة قطر في عملية السلام الأفغانية.

وسيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب محلي بارز اليوم الخميس.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري إن الحركة سيطرت على مناطق المدينة الرئيسية مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن" موضحا أن المعارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن "طالبان" سيطرت على "القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

يذكر أن غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المسلحون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في أفغانستان اليوم أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.