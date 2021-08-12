شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعلن إجلاء 145 مواطنًا من بيلاروسيا إلى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسيير رحلة لإجلاء عراقيين من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى بغداد، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الخميس/ - إن هناك رحلة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية "مينسك" وتحمل على متنها 145 مسافرًا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، قبل يومين، إعادة 240 عراقيًا عالقًا فى بيلاروسيا إلى بغداد. ووصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، الاثنين الماضى، ما يحدث على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.

يذكرأن، أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروسيا مجيزة لحرس الحدود وكذلك الجيش والشرطة باستخدام القوة الجسدية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد الذين جاءوا منها.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن لاتفيا، وكذلك جارتها ليتوانيا، واجهت على مدار الأشهر القليلة الماضية تدفقا من المهاجرين غير الشرعيين - أغلبهم من العراقيين - قادمين من بيلاروسيا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حالة الطوارئ ستمتد من الـ11 من أغسطس الجاري وحتى الـ10 من نوفمبر القادم، كما سيُسمح للقوات المسلحة وقوات الشرطة بموجب حالة الطوارئ مساعدة حرس الحدود في منع الهجرة غير الشرعية.

بدورها، تقول بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لها حدود مع بيلاروسيا أيضا، إنها تشهد ارتفاعا في أعداد المهاجرين العراقيين والأفغان الذين يحاولون دخول أراضيها من بيلاروسيا.

ولدى لاتفيا حدود مشتركة مع بيلاروسيا تصل لما يقرب من 175 كيلومترا. ويمكن لحرس الحدود فقط القيام بدوريات على الحدود.