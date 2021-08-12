شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخبأة فى أقراص جبنة معدة للتهريب خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت السلطات فى مدينة حمص السورية كميات كبيرة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة كانت مخبأة في أقراص الجبنة ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد، وذكرت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة فى حمص ضبطت نحو 225 ألف حبة كبتاجون مخبأة في عبوات بلاستيكية لحفظ ونقل الجبنة البيضاء".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة في المدينة الواقعة وسط البلاد، أن الحبوب كانت مغلفة على شكل أقراص وموضوعة في 35 عبوة بلاستيكية لنقل وحفظ الجبنة البيضاء. كبتاجون وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على رجل وامرأة، وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

يذكرأن، ضبطت السلطات اللبنانية عملية تهريب مخدر (كبتاجون) قدرت كميته بـ 14 مليونا و400 ألف قرص في ميناء جدة، كانت قادمة من ميناء اللاذقية عبر ميناء بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة.

وأشار إلى أن المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عال، موجها التحية إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يجهدون في السهر لمكافحة تهريب المخدرات حماية وتحصينا للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت قبل نحو شهرين منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وشهد لبنان العديد من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية؛ لبحث سبل تجهيز موانئ لبنان بالأجهزة اللازمة لضبط عمليات التهريب واستعادة القدرة على التصدير للسعودية والخليج مرة أخرى.