شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تلقيح أكثر من 16 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا و11 مليونا بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 16 مليونا و 34 ألفا و 986 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 317 ألفا و854 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفادت بأن 63360 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 11 مليونا و 229 ألفا و 174 شخصا.

وتسلم قرابة 30 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس، وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 701325.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت 69 حالة وفاة بالفيروس أمس ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10404، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 617411 حالة.