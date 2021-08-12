شركة صدارة تسجل صافي ربح بـ 606 مليون خلال الربع الثاني

الكويت - هبة التوبجي - تعلن شركة “صدارة” للخدمات الأساسیة النتائج المالیة أن شركتھا الأم صدارة للكیمیائیات سجلت صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ “606” مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 1.4 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

للنتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م 6 أشهر”. الربح التشغيلي بلغ 1.18 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 776مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

أما اجمالي الربح فبلغ 1.3مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 666مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 2.2 مليار ريال، مقابل خسائر بـ 2.67 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.6 ريال، مقابل خسائر بـ 0.78 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف.

ويرجع سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق للعام الحالي بشكل رئیسي إلى وجود ارباح ناتجة من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية بمبلغ 1.05 مليار ريال تم الاعتراف بها في الربع السابق .

و يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات ،والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف، والاعتراف بمبلغ 1.05 مليار ريال كأرباح ناتجة من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية.

كما ﻻ ﯾوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ، ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ھو إﺻدار اﻟﺻﻛوك. وﻟن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ أي اﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻛوك. وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن ھذا اﻹﻋﻼن ﯾﻌﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم، ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت، بحسب “مال”.