شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

وبينت الوزارة، أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، كما تأتي هذه الخدمة استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.