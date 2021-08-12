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«الصحة» توضح  نسبة طلاب المتوسطة والثانوية الذين تلقوا لقاح «كورونا»

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة نسبة الطلاب الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح ” كوفيد 19″.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه  خلال 10 أيام ارتفعت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية(12-18) عاماً متجاوزة %80.

وأوضحت أن الوزارة لامست وعياً كبيراً حيث أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية.

ودعت الوزارة الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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