شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح نسبة طلاب المتوسطة والثانوية الذين تلقوا لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة نسبة الطلاب الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه خلال 10 أيام ارتفعت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية(12-18) عاماً متجاوزة %80.
وأوضحت أن الوزارة لامست وعياً كبيراً حيث أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية.
ودعت الوزارة الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.
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