الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي في تغريدة له على تويتر:

"رصدت قوات جيش الدفاع، أمس، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الإرهابية اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها. يذكر، أن المسيرة كانت تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث. جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".

​وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كشف يوم الأحد الماضي، تفاصيل عن عنصر "حزب الله" الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل.

وغرد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قائلا: "المدعو علي كجك عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل يوم الجمعة وضبط في شويا، كان قرب الحدود الاسرائيلية قبل فترة بلباس مدني كعادة مخربي حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية".

واحتدم الوضع الأمني جنوبي لبنان منذ أيام بعد تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان.

فيما أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظا على أمن المواطنين، ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم".