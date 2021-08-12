شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: مستمرون في تمكين الشباب من فرص العمل بـ«برامج التوطين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي عبر وسم “يوم الشباب العالمي”.
وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في #يوم_الشباب_العالمي نحيي شباب وشابات الوطن على إسهاماتهم في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم”.
وأضاف “نؤمن أن لدينا كوادر وطنية شابة، مبدعة ومؤهلة ساهمت في تطوير القطاعات كافة. ونحن مستمرون في تمكينهم من فرص العمل من خلال برامج التوطين، ورفع مشاركتهم في التنمية الوطنية وتحقيق طموحات الوطن”.
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