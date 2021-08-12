«إمارة الرياض »: ضبط صور خطابات رسمية سرية في حملة على محلات الملابس العسكرية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة الرياض أن اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية تمكنت من القبض على ٣ من العمالة المخالفة خلال حملة لضبط الملابس العسكرية.
وأوضحت الإمارة في تغريدة على موقع “تويتر” ، أن الحملة التفتيشية التى اجريت أمس أسفرت عن ضبط صورًا لخطابات رسمية سرية، و(20) بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة.
واكدت أنه تم غلق المحل وسلم 3 من العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية.
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