شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة الرياض »: ضبط صور خطابات رسمية سرية في حملة على محلات الملابس العسكرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض أن اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس ‎العسكرية تمكنت من القبض على ٣ من العمالة المخالفة خلال حملة لضبط الملابس العسكرية.

وأوضحت الإمارة في تغريدة على موقع “تويتر” ، أن الحملة التفتيشية التى اجريت أمس أسفرت عن ضبط صورًا لخطابات رسمية سرية، و(20) بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

واكدت أنه تم غلق المحل وسلم 3 من العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية.