شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن افتتاح مقر مكتب الاتصال الإسرائيلى فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد، اليوم /الخميس/ في حى الرياض بالعاصمة المغربية الرباط، مقر مكتب الاتصال في المغرب.

ويأتي افتتاح هذا المكتب في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفق الاتفاق الموقع يوم 22 ديسمبر من العام الماضى.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، محسن الجزولى، من الجانب المغربى.

ووقع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلى يائير لبيد، مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بإنشاء ألية للتشاور السياسى، بهدف المساهمة فى تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين، وإجراء الطرفان لمشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهما الثنائية.

كما تهدف إلى تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية، ومشاورات التعاون الثنائي جميع المجالات، خاصة في التعاون السياسى وكذا الاقتصادى والتجارى والعلمي والتقني والثقافي.

وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب المباحثات التي جرت بين وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل .

يذكرأن، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء أمس الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ إعادة العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، وفق ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية على حسابها في تويتر.