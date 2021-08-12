شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تونسى: ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى اندلاع حوالى 50 حريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدفاع المدني التونسي، اليوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية متفرقة بشمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

واندلع منذ الإثنين الماضى 28 حريقاً ولا يزال 8 منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوسائل إعلام تونسية : "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".

وأكد تريعة أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئياً".

وتم إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان في وسط تونس، و9 أخرى في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة، ولا تزال أسباب اندلاع الحرائق التي تتزامن وموجة قيظ تمر على البلاد التي سجلت أرقاماً قياسية الثلاثاء والأربعاء في مناطق في الشمال والوسط، حسب المرصد الوطني للرصد الجوي.

وسجلت محافظة القيروان التونسية يوم الأربعاء الماضى رقماً قياسياً في درجات الحرارة وصل إلى 50.3 درجة مئوية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدنى التونسى أنه منذ مطلع حزيران الماضى وحتى 12 أغسطس تضرر حوالي 5 آلاف هكتار جرّاء النيران.

وتستمر جهود إخماد النيران التي اجتاحت شمال الجزائر منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح 69 شخصًا قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.