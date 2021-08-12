شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار على «خميس مشيط» بمنطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على محافظة خميس مشيط. وأظهر المقطع المتداول هطول أمطار على أحد الطرق الرئيسية بخميس مشيط بمنطقة جازان اليوم الخميس 4 محرم. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير , الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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