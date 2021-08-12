شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد حالات مصابة بمتحور «دلتا» بالمملكة؟.. استشاري يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري مدى موجود متحور “دلتا” بالمملكة.

وأبان في مداخلة مع قناة ” الإخبارية” أن هناك حالات مصابة بالمتحور “دلتا” في المملكة ، مضيفا أنه وبكل شفافية فإن المتحور “دلتا” سيهيمن على العالم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس ، تجاوز جرعات لقاح فيروس كورونا في المملكة 31 مليون جرعة معطاة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك قد تم عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، ودعت لأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.