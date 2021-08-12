شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستخبارات العراقية" تلقى القبض على إرهابى بارز بتنظيم داعش فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمن بالعراق اليوم الخميس القبض على إرهابي عمل في فرقة الاغتيالات بتنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية - في بيان - أن وكالة الاستخبارات تمكنت - وفقا لمعلومات دقيقة - من إلقاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية نفذ العديد من الهجمات ضد القطعات الأمنية في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أنه بعد التحقيق معه اعترف ابتدائيًا وصدقت أقواله قضائيًا بأنه انتمى لداعش في عام 2014 بما يسمى ولاية الفرات قاطع الفلوجة وبعدها عمل كجندي ضمن القاطع المذكور و شارك في العديد من الهجومات.

وأشار إلى أن الارهابي يعمل أيضا ناقل بريد لداعش بين ما يسمى ولاية صلاح الدين و ولاية كركوك في عام 2020 وعمل ضمن فرقة أمنية ارهابية للاغتيالات في قضاء تكريت و كلف باغتيال عدة مواطنين أبرياء حيث كانت مفارز الاستخبارات سباقة قبل تنفيذ الاغتيالات وألقت القبض عليه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة اربعة ارهاب.