شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يلقى خطاباً للأمة مساء اليوم بعد حرائق أوقعت عشرات الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئاسة الجزائرية فى بيان، أن "الرئيس عبد المجيد تبون، سيتوجه بخطاب إلى اللأمة، على الساعة الثامنة من مساء الخميس" بالتوقيت المحلى، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتوجه بكلمة للأمة اليوم على الساعة الثامنة مساءً".



وشهدت الجزائر في الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التى اجتاحت ولايات عدة شمال لابلاد، وأوقعت أكثر من 60 ضحية.

يذكرأن، أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس، على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التى اجتاحت بعض ولايات.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، " إنه على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التى اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطنى لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات فى الجزائر إلى 65 شخصًا منهم 37 مدنيًا و28 عسكريًا، فضلًا عن إصابة 12 عسكريًا وُصفت حالتهم بالحرجة.

وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى - فى تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء - إنه من إجمالى 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضي، كما أن هناك 86 حريقًا لم يتم بعد إخماده، موضحًا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.

واكتست منصات مواقع التواصل الاجتماعى باللون الأحمر الذى يغطى سماء المدن الجزائرية التى تشهد حرائق فى الغابات، وسط حالة من التضامن مع الوضع المأساوى فى الجزائر، ومطالبات بمزيد من الدعم لاحتواء أثار هذه الحرائق، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور المتداولة على صفحات السوشيال ميديا التى تنقل حجم المأساة التى تعيشها الجزائر بسبب الحرائق المتزايدة.