شكرا لقرائتكم خبر عن إبتكارات الشباب.. احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى 2021 بحضور 500 شاب وفتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفلت الأمم المتحدة في مصر بالتنسيق ووزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب من خلال عقد منصة إلكترونية تستوعب 500 من المشاركين من مختلف مبادرات الشباب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

سلط اليوم العالمي للشباب هذا العام الضوء على موضوع "تحويل النظم الغذائية: ابتكارات الشباب من أجل صحة الإنسان والكوكب"، مع إبراز الحلول التي توصل إليها الشباب المبتكرون لمواجهة التحديات التي تواجه نُظُمنا الغذائية لمعالجة عدم المساواة في الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي والتهديدات البيئية بهدف توفير منصة للشباب المصري تساعدهم في تقديم حلول ريادية نحو الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

بدأ ت فعاليات اليوم ببث رسالة فيديو للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للشباب وأعقبها كلمة لإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، قالت أن " "اليوم العالمي للشباب هو احتفال خاص لأنه يعترف بإمكانات الشباب في مصر الذين يشكلون حوالي 60٪ من سكان مصر. كما أنه احتفال خاص في عام 2021 حيث يتناول إمكانات الشباب في تحويل النظم الغذائية، واستعادة كوكب الأرض وحماية الأرواح حيث يشكل إشراك الشباب في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية المحرك وراء تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت: "نحن فخورون جدا بأن هذا الاحتفال يقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مع أسرة الأمم المتحدة في مصر منذ سنوات عديدة، وقد أصبح تقليدا في تعاوننا لأنه يتيح الفرصة للشباب في مصر الذين يقومون بإجراء تغيير لتحقيق أهدافنا من أجل مستقبل أفضل و"حياة كريمة." "

فريدريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر قالت "أن 60% من سكان مصر دون سن 29 عاما ولذلك، من الأهمية الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. و بالتالى تجني مصر الفائدة من عائدها الديموغرافي، و تحرز تقدما جيدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة مصر لعام 2030".

وزير الشباب والرياضة الدكتور، أشرف صبحي خاطب الشباب قائلا “لدينا حزم من المشروعات المتكاملة والخطط الطموحة فى مصر بهدف تمكين الشباب فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية بوجه عام تعمل جميعها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولي دعما واهتماما ورعاية غير مسبوقة للشباب المصرى من خلال تعظيم مساهماتهم ووضع متطلباتهم فى مقدمة أجندة أولويات ومسارات العمل الوطنى".

ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قدمت عرض تمهيدي عن "النظم الغذائية"، حيث تم شرح المفاهيم الأساسية حول عمليات النظم الغذائية، بالإضافة إلى التحديات التي نواجهها لتوفير الطعام المغذي، والمساهمة في تعزيز فرص كسب العيش بطريقة مستدامة بيئيا.

الدكتورة نورهان قنديل خبيرة التغذية ناقشت أهمية اعتماد أنظمة غذائية صحية ومتوازنة بالإضافة إلى تبادل النصائح الصحية والأطعمة الموصى بها لتعزيز المناعة حيث أن فيروس كوفيد-19 قد سلط الضوء على الحاجة الماسة لهذا النوع من التغيير الجذري، ثم تم عرض جلسات مختلفة من قبل ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والعديد من منظمات الأمم المتحدة في مصر حيث تم مناقشة حلول ريادة الأعمال نحو تعليم الشباب والرعاية الصحية والحفاظ على التنوع البيولوجي.