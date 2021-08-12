شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن موعد دفع الاشتراكات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، مجدداً على ضرورة دفع الاشتراكات في الوقت المحدد.

‏وأوضحت التأمينات، أن سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.