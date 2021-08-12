شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الجامعي» تكشف آخر احصائيات تطعيم الطلاب بلقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة التعليم الجامعي عن آخر الاحصائيات المتعلقة بنتائج تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة بلغت 87% ونسبة تحصين الكادر الإداري 88%. وأضافت أن نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعتين بلغت 21% والكادر الإداري 50% .

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم الجامعي» تكشف آخر احصائيات تطعيم الطلاب بلقاح «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.