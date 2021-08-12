«الأرصاد» تحصر درجات الحرارة المسجلة بمدن المملكة.. الدمام الأعلى والعلا الأقل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم الخميس. وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن “الدمام” سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 49.5 درجة مئوية. – الدمام 49.5

– القيصومة 48.6

– الأحساء 47

– الرياض 46

– رفحاء 46

– الدوادمي 45

– القصيم 45

– عرفه 45

– المدينة المنورة 43

– عرعر 43

– شرورة 43

– ينبع 41

– سكاكا 41

– العلا 39

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