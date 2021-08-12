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أسد مقيد بعمود يثير الذعر في حي سكني بمدينة الرياض... صورة

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في ، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأضاف البيان أن "العمل جاري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكد البيان أن "الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض (بما في ذلك اقتناؤها)، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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