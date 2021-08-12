اخبار الخليج

الرئيس العراقى: نتطلع لعلاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نتطلع لعلاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقي برهم صالح إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي؛ لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها.

وأكد صالح - خلال لقائه اليوم الخميس السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - ضرورة دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا