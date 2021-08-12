شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نتطلع لعلاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقي برهم صالح إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي؛ لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها.

وأكد صالح - خلال لقائه اليوم الخميس السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - ضرورة دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.