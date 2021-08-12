شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تخرج 30 صهريج نفط من سوريا إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخرجت القوات الأمريكية رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكر التلفزيون السوري اليوم الخميس أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة له إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وكانت القوات الأمريكية أخرجت، في وقت سابق، رتلا مؤلفا من 80 صهريجًا محملة بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.