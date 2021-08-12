قصر جبرة بالطائف.. التاريخ يعانق البساتين منذ 1300 سنة

الكويت - هبة التوبجي -

الخليج – واس : تزخر الطائف بالعديد من المعالم التاريخية والتراثية التي تؤكد مكانة المحافظة كإحدى أقدم المدن بالمملكة والمنطقة بأكملها.

ويعد قصر جبرة بالشمال الشرقي من المحافظة، أحد أقدم تلك المعالم بالجزيرة العربية، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى أكثر من 1300 سنة، ظل خلالها القصر صامدًا فوق ربوته التي تطل على عدد من المزارع والبساتين الخضراء، على ضفاف وادي جبرة الذي يسيل بكثافة وقت هطول الأمطار، ويستقبل المياه من مواقع بعيدة، محتفظًا كذلك بجماليات نقوشه الإسلامية وجمال تراثه العمراني العريق حيث جاءت تسمية قصر جبرة بهذا الاسم نسبة إلى السيدة المخزومية جبرة، زوجة أمير مكة محمد بن هشام أحد الأمراء في العهد الأموي.

ويضم القصر طابقين وبهوًا ضخمًا ومدخلاً مزينًا بالزخارف الجميلة، وتتوسط باحته نافورة مياه.

وبني القصر بالحجارة، كما روعي في اتخاذ موقعه أن يكون في منأى عن السيول الجارفة وهو يقع في وادي إبراهيم، ليعطي منظرًا خلابًا للمزارع التي تحيط به من كل الجوانب.

وعلى الرغم من تقادم السنين عليه إلا أن القصر لا يزال محتفظًا ببقايا ملامح شكله وأسلوب بنائه، إضافة إلى كثير من النقوش المرسومة على الجدران والأسقف، بما يجسد طرازًا لافتًا من فنون العمارة في زمن مضى، التي تجمع بين فنون العمارة الإسلامية والرومانية، بالإضافة إلى العمارة التقليدية السائدة بالحجاز قديمًا، التي احتوت على الكثير من المجسمات الحجرية والجصية والأجورية المتنوعة، ذات الأشكال والأحجام المختلفة وتعد تحفًا فنية رائعة. فيما تحكي ردهات القصر تفاصيل تاريخ عريق امتد على مر السنين.

ويميز قصر جبرة وقوعه بجوار المكان الذي احتضن معركة “حنين”، كما أن هذه المنطقة شهدت المشروع العملاق الذي تبنته السيدة زبيدة، زوجة هارون الرشيد، وحولت مياه المزارع من آبار وعيون في تلك المنطقة إلى مكة المكرمة؛ لسد حاجة حجاج بيت الله الحرام آنذاك.

ولفت قصر جبرة أنظار الشعراء والأدباء على مر العصور، نظرًا لجمال بنائه ونقوشه وتميز موقعه، حيث ورد في كثير من القصائد العربية القديمة، كما لا يزال يجذب موقعه الفريد بين المزارع والبساتين وجداول المياه على ضفاف وادي وج، مرورًا بوادي العرج، العديد من السياح والزوار، الذين يتوافدون على محافظة الطائف هذه الأيام، خاصة منذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج “صيف السعودية” في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وحتى الثلاثين من سبتمبر المقبل، متضمنًا 11 وجهة سياحية غنية بالتنوّع الطبيعي والأجواء الرائعة، إضافةً إلى أكثر من 500 تجربة سياحية يقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، إلى جانب 30 فعالية نوعية كبرى، وما يزيد عن 300 نشاط، تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، والتي أتاحتها الهيئة السعودية للسياحة للسياح والزوار الراغبين في المشاركة وحجز تذاكر الدخول، عبر منصة ” روح السعودية “.