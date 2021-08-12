البرلمان العربي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز أمن الملاحة البحرية في المنطقة العربية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أكد البرلمان العربي ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية.

ونبه البرلمان العربي في بيان اليوم، إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب، لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي العالمي، لاسيما وأن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريانًا رئيسًا للاقتصاد العالمي.

وشدد على أن أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي، داعيًا إلى الالتزام التام بكل الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.