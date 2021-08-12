شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 31 مليون جرعة معطاة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن تجاوز جرعات لقاح فيروس كورونا في المملكة 31 مليون جرعة معطاة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك قد تم عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، ودعت لأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1389 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.