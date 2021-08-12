العراق: القبض على 3 إرهابيين فى مناطق متفرقة ببغداد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، القبض على إرهابي متخف في منطقة "زيونة" بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بعد موافقة القضاء تمكنت شرطة بغداد - مركز المثنى من القبض على إرهابي متخف في منطقة زيونة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة التي أكدت أنه مطلوب وفق المادة 4 إرهاب".

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب حاولا التسلل إلى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، إن قوات شرطة بغداد ألقت القبض على المتهمين عندما حاولا التسلل إلى بغداد صباح اليوم، مشيرة إلى أنه تم تسليمهما إلى الجهات المختصة.