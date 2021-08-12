شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستحدث صندوق لتعويض المتضررين من حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر استحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها العديد من الولايات الجزائرية منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضاف عبد الرحمان - خلال زيارته لولاية تيزي وزو، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس أن التعويض سيشمل كل المناطق المتضررة "منطقة بمنطقة"، مؤكدا أنه تم تسخير كل الإمكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة لطبيعتها، موضحًا أن الجزائر لديها إمكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي لأن الحرائق نشبت في وقت واحد.

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الاثنين الماضي في مناطق عدة في الجزائر الى 69 قتيلا، هم 28 عسكريا و41 مدنيا، وذلك على اثر تسجيل 4 وفيات جديدة في بجاية فيما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش أن "أربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية".

وأوضح لطرش أن "هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الاثنين" وهم "رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما".

وكان لطرش نبه في وقت سابق الى أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل.

وقال "كانت الأمور تحت السيطرة، لكن مع اندلاع تسعة حرائق كبيرة صباح أمس الأربعاء، تشتتت قواتنا"، مشيرا إلى اتلاف 400 هكتار من الغطاء النباتي.