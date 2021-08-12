لبنان: رئيسا الجمهورية والحكومة يوافقان استثنائيا على اتفاق استيراد الوقود من العراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية صدور الموافقة الاستثنائية عن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب وزارة الطاقة والمياه على اتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعقد شراء واستيراد الوقود الموقع بين المديرية العامة للنفط اللبنانية وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.

كما تضمّنت الموافقة الاستثنائية مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة إبرام الاتفاق وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب.

وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر قد أعلن - في 24 يوليو الماضي - توقيع اتفاقية مع الجانب العراقي لاستيراد الوقود، فيما رددت وسائل اعلام لبنانية أمس تصريحات منسوبة لمصادر تحمل الجانب اللبناني مسئولية التأخير في دخول الاتفاقات حيز التنفيذ.

ويشهد لبنان ردود فعل غاضبة بعد قرار مصرف لبنان المركزي مساء أمس بتحرير سعر صرف الدولار في فتح اعتمادات استيراد الوقود؛ وهو ما يعني رفع الدعم تماما عن المشتقات البترولية.