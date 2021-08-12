القبض على مواطن أتلف أجهزة رصد آلي بمكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من القبض على مواطن أتلف أجهزة رصد آلي. وصرح المتحدث الإعلامي لمنطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة ضبطت مواطناً في العقد الرابع من العمر ارتكب عدداً من الجرائم. وتمثلت الجرائم في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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