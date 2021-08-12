شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوب من القهوة يوميا يساعد في حرق دهون البطن.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعد دهون البطن مشكلة تواجه الكثيرين ممن يعانون زيادة الوزن، و حتى من يملكون وزناً مثالياً يريدون الحصول على بطن مسطح وجذاب لكن تواجههم العديد من المشكلات.



ويظن البعض أن خطر دهون البطن يتوقف عند الإضرار بمظهر الشخص الخارجي، لكن الحقيقة أنها تعتبر مشكلة صحية خطرة.

ويمكن للدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، أن تمهد الطريق لمضاعفات خطيرة، لذلك من الضروري أن تتجنبها وتكافحها إن كانت لديك.

وتنتمي الدهون الحشوية إلى مجموعة من الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن تقليل الكمية التي تحملها أمر بالغ الأهمية.

وتجاور الدهون الحشوية الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء. ومع ذلك، يمكنك خرق دفاعاتها من خلال اتخاذ قرارات غذائية مفيدة.

وقد تفاجئك بعض القرارات. على سبيل المثال، يمكن لعشاق القهوة أن يفرحوا بمعرفة أن المشروب الشعبي أثبت أنه يحرق دهون البطن.

وأشار الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Nutrients، إلى أن "مكونات حبوب البن المحمصة أو الخضراء التي تعزز تقليل الدهون في البطن غير واضحة".

ودرس الباحثون آثار الاستهلاك اليومي للقهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك (CGA)، المغذيات الدقيقة الموجودة بكثرة في القهوة، على الدهون الحشوية في تجربة عشوائية مزدوجة التعمية (لا يعرف المريض ما إذا كان يتلقى العلاج التجريبي، أو العلاج القياسي، أو العلاج الوهمي، ولا يعرف الطبيب) وتجربة متوازية خاضعة للرقابة. وفقا لروسيا اليوم.

وتم تخصيص الرجال والنساء الأصحاء ذوي الوزن الزائد بشكل عشوائي لمجموعات القهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك أو المجموعة الضابطة.

وتناول المشاركون القهوة الفورية مرة واحدة يوميا لمدة 12 أسبوعا. وحلل الباحثون منطقة الدهون الحشوية في الأساس وفي 4 و8 و12 أسبوعا، وأكمل 142 شخصا التجربة.

ووجد الباحثون أن منطقة الدهون الحشوية، ومنطقة الدهون الكلية في البطن، ووزن الجسم، ومحيط الخصر انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعة CGA مقارنة مع المجموعة الضابطة.

علاوة على ذلك ، كانت التغييرات في الدهون الحشوية عند خط الأساس (بداية الدراسة) إلى 12 أسبوعًا أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة أحماض الكلوروجينيك، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكتب الباحثون أن "استهلاك القهوة عالية أحماض الكلوروجينيك لمدة 12 أسبوعا من قبل البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يقلل من منطقة الدهون الحشوية".

ويشار إلى أنه لم يقع تسجيل أي آثار سلبية شديدة.

لتعظيم فوائد شرب القهوة، يجب أن تلتزم بنظام غذائي يكسر دهون البطن. وبشكل عام، "إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول أنواع الطعام المناسبة".

ولتحقيق ذلك، تقول شركة الرعاية الصحية Bupa، إنه يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار كل يوم، وإدراج الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

كما تنصح بتناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

وتناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض، بالإضافة إلى تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

وتنصح الشركة:

- اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم

- تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

- توقف عن تناول المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.

- يجب استكمال النظام الغذائي الصحي بالنشاط البدني المنتظم (ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع).