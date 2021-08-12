"سامسونج" تكشف عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "سامسونج" الكورية عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، لمواجهة المنافسة المحتدمة من شركات صينية.



ويقدّم "جالاكسي زي فولد 3" و"جالاكسي زي فليب 3" تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.

ويأتي هذان النموذجان الجديدان في وقت تواجه "سامسونج" منافسة محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم "شاومي" التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام.

ويُطرح "فليب 3" الذي تمتدّ شاشاته على 6.7 إنشات بسعر يبدأ بـ 999 دولارا، تماشيا مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف "فولد 3" الممتدّة شاشته على 7.6 إنشات.

وقال تي ام روه رئيس قسم الأجهزة المحمولة في "سامسونج" إن الشركة "توسّع مجددا نطاق الإمكانات التي تتيحها الهواتف الذكية القابلة للطيّ التي تمنح المستخدمين المرونة وتعددية الاستعمالات اللازمتين لعالمنا هذا المتسارع".

ويقضي الهدف من "فليب 3" بتوفير هاتف قابل للطيّ ميسور الكلفة، في حين يحلّ "فولد 3" محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.وتشهد سوق الهواتف المحمولة تخبّطا حادا واضطرابات عدة بسبب النقص في إمدادات الشرائح وتدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا التي أثّرت على المستهلكين.

وقالت دراسة أجرتها حديثا مجموعة الأبحاث "كاناليس" أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، لكنها تراجعت بعد الربع الأول من العام، في ظلّ نقص عالمي في شبه الموصلات، وفق ما أفادت المجموعة البحثية.

وكشفت هذه الدراسة أن شاومي الصينية تقدّمت للمرّة الأولى إلى المرتبة الثانية مع 17 % من الحصص في السوق ومبيعات ارتفعت بنسبة 83%، وفق "كاناليس". فيما حافظت الكورية الجنوبية "سامسونج" على صدارة السوق مع 19 % من الحصص فيها.

وتراجعت "أبل" بدورها إلى المرتبة الثالثة ولم تشهد مبيعات هواتف "آيفون" سوى ارتفاع بنسبة 1%.

وكانت المرتبتان الرابعة والخامسة من نصيب الصينيتين "أوبو" و"فيفو"، مع حوالى 10 % من الحصص في السوق لكلّ منهما.