الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، بأن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية، من محورين لتفتيش وتأمين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية، في ديالى.

وأكدت الخلية، أن العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به في ديالى شرقي البلاد، من أي تحرك أو نشاط للإرهابيين.

​وأوضحت: "شارك في عملية التفتيش الأولوية ( 28 -110 – 20 – 23 ) بالحشد الشعبي وقطعات من الجيش".

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنه مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتشهد مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب البلاد وكذلك العاصمة بغداد، إقامة مواكب حسينية على الطرقات لتقديم القرابين منذ اليوم الأول لمحرم الشهر الأول من التقويم الهجري.

وتنفذ القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها عمليات استباقية ونوعية للقضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وإحباط مخططاته لاستهداف الزائرين والمواكب الحسينية.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية