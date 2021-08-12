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السعودية تعلن إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونصحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل عبر تطبيق"صحتي" للحصول على جرعة من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

​وكتبت الوزارة في تغريدة صباح اليوم الخميس: "بفضل الله أكثر من (31,000,000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة. خذ الخطوة. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وأعلنت مساء أمس، الأربعاء، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 9 حالات وفيات، وتسجيل 1389 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 517,379 حالة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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