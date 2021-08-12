السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها في الفلبين

دبي - محمود عبدالرازق - ونبهت السفارة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليًا.

وحذرت السفارة في تغريدة جاء فيها: "نظرا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر".

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوبون في الفلبين.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرا بعد الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادئ حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.

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